За нарушение режима государственной границы в порту Новороссийска оштрафованы граждане Великобритании и Ирландии

/В России/

Грузовое морское судно под флагом Багамских островов зашло в новороссийский морской порт для погрузки нефтепродуктов. При оформлении танкера в пограничном отношении среди членов экипажа были выявлены два европейца, у которых отсутствовали документы, дающие право на пересечение государственной границы. Вместо паспортов моряка, по которым в рамках международного законодательства члены судокоманды въезжают на территорию иностранного государства, они предъявили морские сертификаты.

От уголовной ответственности этих граждан спасло наличие национальных заграничных паспортов, по которым были установлены личности правонарушителей. Жителей Британских островов привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.18.1 КоАП РФ. В Россию данные граждане пропущены не были.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю