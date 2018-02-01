Партия танков Т-72Б3 с двигателями повышенной мощности поступит в 49 общевойсковую армию

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Партия модернизированных танков Т-72Б3 по плану перевооружения войск Южного военного (ЮВО) округа поступит в танковое подразделение 49 общевойсковой армии, дислоцированной в Ставропольском крае и на Кубани.

Отличительными особенностями новых боевых машин в сравнении с предыдущими версиями является более мощный двигатель на 1130 лошадиных сил, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Так, для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.

Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в «мягком» корпусе.

Экипажи 49 общевойсковой армии ЮВО приступят к эксплуатации новейшей боевой техники в ходе занятий по вождению и боевых стрельб в летнем периоде обучения.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа