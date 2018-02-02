В Краснодаре уничтожили зараженную карантинным объектом и запрещенную к ввозу в РФ продукции из Турции

/В России/

31.01.2018 года, при проведении рейдовых мероприятий, направленных на выявление запрещенной к ввозу продукции, в местах хранения и мелкооптовой торговли плодоовощной продукциив городе Краснодаре, инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея был выявлен факт реализации продукции запрещенной к ввозу на территорию РФ, а именно томатов свежих в количестве 486 кг происхождением Турция. Производителем данной продукции, согласно маркировке значится фирма ANADOLUFRESHGIDATARIMHAYM. NAK. TUR. SAN. VETIC. LTD. STI., которая не входит в перечень фирм, которым разрешен ввоз томатов свежих в Российскую Федерацию.

Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на данную продукцию отсутствовали, кроме того, согласно заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта выданного ФГБУ «Краснодарская МВЛ» в томатах свежих был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный (калифорнийский) трипс, Вышеуказанная продукция запрещенная к ввозу на территорию РФ и зараженная карантинным объектом была уничтожена согласно методике ФГБУ «ВНИИКР» по уничтожению продукции, зараженной карантинным объектом.

Источник: Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея