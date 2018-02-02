Морские пехотинцы Балтийского флота отрабатывают воздушное десантирование

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После завершения осеннего 2017 года призыва и прибытия молодого пополнения к местам прохождения военной службы у морских пехотинцев начались учебные сборы, в ходе которых новобранцы изучают конструкцию и порядок укладки парашюта, отрабатывают элементы прыжка с парашютом на специально оборудованных учебных местах.

По окончании курса подготовки молодые военнослужащие сдадут зачеты на допуск к практическим прыжкам с парашютом.

С начала февраля морским пехотинцам предстоит провести интенсивную практическую подготовку по ВДП с фактическим десантированием. До 50 человек личного состава соединения ежедневно будут осуществлять десантирование с военно-транспортных самолетов морской авиации Балтийского флота. Прыжки будут проводиться в различных погодных условиях в дневное и ночное время суток. Планируется ежедневно проводить не менее 6 высадок воздушного десанта.

Морские пехотинцы БФ в 2017 году выполнили более 2000 учебно-тренировочных прыжков с парашютом различной сложности. Прошли подготовку и подтвердили квалификацию при выполнении задач десантирования с воздуха около 1, 5 тысяч военнослужащих.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту