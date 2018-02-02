317 лет назад был издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту

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2 февраля 1701 года Петром I был издан Указ, в котором царь повелевал начать строительство на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей. Таким образом, было положено начало Балтийскому флоту. Главная база флота располагалась в Кронштадте.

Боевая история Балтийского флота началась победой во время 20-летней Северной войны над флотом Швеции. Далее были успешные морские походы 1813-1814 годов. Созданный Петром I флот славен не только одержанными им победами во время военных действий. Балтийский флот внёс огромную лепту в мировую географическую науку своими экспедициями, изобретениями, открытиями. Балтийский флот прославили выдающиеся личности — И.Ф.Крузенштерн, Ф.П.Литке, Ю.Ф.Лисянский, Ф.Ф.Беллинсгаузен, А.А.Попов, С.О.Макаров и многие другие.

Балтийский флот сегодня представляет собой сбалансированную разновидовую группировку сил и войск, имеющую в своём составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, армейский корпус, а также части материально-технического обеспечения. Геополитическая обстановка в мире более чем за три столетия подтвердила, что существование Балтийского флота является объективной и исторически оправданной необходимостью, одним из непременных условий безопасности России на западном направлении.

Сегодня все части Балтийского флота находятся в постоянной боевой готовности и способными выполнять задачи по предназначению в кратчайшие сроки.

На морских полигонах корабли и суда Балтийского флота постоянно обеспечивают испытание новых образцов вооружения и военной техники для Военно-Морского Флота России.

Здесь создана мощная кораблестроительная база, позволяющая выпускать самые современные корабли и вспомогательные суда.

В боевом составе флота активно действуют несколько современных ракетных кораблей, оснащенных новейшим вооружением и техническими средствами. Это корветы «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеленый Дол», новейший морской тральщик «Александр Обухов». На флот продолжают поступать морские, рейдовые буксиры, водолазные и спасательные катера различных проектов, предназначенные для выполнения широкого спектра задач. В нынешнем году состав соединения ракетных кораблей войдет малый ракетный корабль нового проекта, а соединение ПВО флота пополнится еще одним комплектом С-400. В части морской авиации планируется поступлениеновых и модернизированных самолетов Су-30СМ и вертолетов Ка-27М.

Части армейского корпуса, дислоцированные в Калининградской области, тоже оснащены современными образцами вооружения и военной техники. На флот поступают боевые машины, системы артиллерии и противовоздушной обороны, а также различная специальная и автомобильная техника.

Экипажи кораблей Балтийского флота постоянно находятся в море, отрабатывая курсовые задачи, несут боевые вахты в различных районах Мирового океана. Расширяется и география походов моряков-балтийцев. Боевые корабли и вспомогательные суда Балтийского флота выполняли задачи в Северном, Черном, Средиземном морях, Атлантическом, Индийском океанах, посетив с неофициальными визитами и деловыми заходами свыше 10 портов иностранных государств. Это гавани Мальты, Кипра, Джибути и других стран.

В нынешнем году кораблям флота предстоит совершить дальние походы в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны и другие районы.

Балтийский флот достойно выполняют возложенные на них обязанности, совершенствуют профессиональное мастерство и морскую выучку, добросовестно выполняют свой воинский долг, с честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению ее безопасности.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту