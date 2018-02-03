Артиллеристы ЮВО произвели праздничный салют в честь 75-й годовщины приуроченного к победе в «Сталинградской битве» 1943 года

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2 февраля в 21:00 по московскому времени сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, произвели праздничный салют, в Волгограде в честь 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве 1943 года.

Артиллеристы ЮВО произвели праздничный салют по 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходовали около 500 фейерверков различных типов.

Салют выполнялся из 12-ти 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 и салютных установок 2А85. Звуковое сопровождение салютов традиционно обеспечивался холостыми выстрелами из орудий времен Великой Отечественной войны.

Всего для обеспечения праздничного салюта было привлечено около 50 военнослужащих.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа