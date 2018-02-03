Интересный факт!

Две трети россиян (66%) положительно оценивают деятельность российских служб госбезопасности, отрицательную оценку дает каждый седьмой (12%), сообщает фонд "Общественное мнение".

Затруднился ответить 21% участников опроса, проведенного 27-28 января среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Работу сотрудников органов госбезопасности россияне видят в защите государства от угроз (27%), в обеспечении безопасности граждан (13%), в предотвращении терактов и соблюдении порядка в стране (по 7%). Между тем, треть опрошенных (35%) не смогла дать ответ.

Привлекательной службу в органах государственной безопасности считают 69% россиян. Противоположного мнения придерживаются 11%, затрудняются ответить 20% респондентов.

45% опрошенных хотели бы видеть своих детей работающими в этих структурах, 33% - не хотели бы, 22% - затруднились с ответом.

Отвечая на соответствующий вопрос, большинство россиян заявили, что факт службы в органах госбезопасности не влияет на их мнение о человеке (40%) или влияет положительно (47%). Об отрицательном отношении сказали лишь 5% респондентов.

Сотрудников органов госбезопасности, по мнению россиян, отличают честность, порядочность, принципиальность (20%), ответственность, серьезность (13%), смелость, мужество, самоотверженность (8%), преданность Родине, патриотизм (7%), спокойствие, выдержка, а также сила воли, твердость (по 5%).

В общем Вы поняли!