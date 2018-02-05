Новороссийские десантники отправились в марш-бросок

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Начало лыжного(комбинированного) перехода, посвященного 100-летию со дня образования Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова стартовал.

Проводить десантников к памятнику отцам-основателям пришли военнослужащие и ветераны, юнармейцы и школьники, жители и гости города Новороссийска.

Сегодня, 3 февраля 2018 года в день 75-летия со дня высадки легендарного десанта на Малую землю, команда 7-й гвардейской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова десантно-штурмовой дивизии (горной) отправилась по маршруту Новороссийск - Рязань, который пройдет по городам: Тимашевск, Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Воронеж, Липецк, Скопин и завершится в городе Рязань, где наша команда встретится с командами других соединений Воздушно-десантных войск. Протяженность маршрута составит 1300 километров, это самая длинная дистанция из общего перехода.

Командир дивизии дал команду на старт, песня в подарок от группы «Синева» и команда десантников из 30 человек уходит в поход.

Новороссийск ждёт «семёрку» дома!

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск