Специалисты Россельхознадзора выявили бруцеллёз в Новокубанском районе

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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея информирует о выявлении 29.01.2017 года неблагополучного пункта по бруцеллёзу на территории Краснодарского края, Новокубанский район, с. Ковалевское, ул. Набережная, в ЛПХ заболело 2 головы крупного рогатого скота. Всем гражданам, занимающимся содержанием и разведением крупного и мелкого рогатого скота необходимо соблюдать ветеринарное законодательство для исключения риска заболеванием бруцеллёзом людей и животных.

Не перевозить животных, продукты животного происхождения, корма и кормовые добавки без контроля со стороны государственных ветеринарных специалистов и без ветеринарных сопроводительных документов.

Убой животных осуществлять только после предубойного осмотра ветеринарным специалистом и на убойных предприятиях.

Использовать и реализовывать продукцию животного происхождения только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного заключения об их безопасности. Не приобретать животноводческую продукцию на стихийных рынках.

О фактах выявления падежа или массового заболевания животных незамедлительно сообщать в государственные органы ветеринарии Краснодарского края либо Республики Адыгея.

Кроме того, Управление обращает внимание граждан и юридических лиц, занятых животноводством, на необходимость соблюдения правил, направленных на недопущение заноса и распространения болезней, общих для человека и животных и призывает сообщать в органы госветнадзора о появлении новых животных у соседей, на старых животноводческих фермах, а также в других местах, где возможно их содержание и разведение.