На сочинском форуме Геленджик представит 5 инвестиционных проектов

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На стенде Краснодарского края потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с проектами по строительству новых гостиниц, тематического парка аттракционов и магазина строительных материалов на территории муниципалитета.

В целом власти Геленджика уделяют большое внимание эффективной инвестиционной деятельности как залогу успешного развития муниципалитета.

В настоящее время на территории города активно реализуются несколько инвестиционных проектов, в том числе в сфере жилищного строительства и развития курортно-туристской инфраструктуры.

В частности, строятся многоквартирный комплекс «Черноморский 2» в районе Толстого мыса, вторая очередь гостиничного комплекса «Приморье» и другие объекты.

Накануне инвестиционного форума главный архитектор Геленджика Виктор Ревякин рассказал о градостроительной политике муниципалитета и ответил на вопрос: готов ли город к значительному приросту населения в ближайшие годы.

- Безусловно, генеральным планом предусмотрено увеличение численности населения. Структура населения городского округа, как курорта, состоит из постоянного населения и временного населения – его организованной части, отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях и неорганизованного населения, временно проживающего в частном секторе (включая временный обслуживающий персонал).

Так, численность постоянного населения нашего муниципального образования, а это 21 населенный пункт, включая город Геленджик, в настоящее время составляет более 115 тысяч человек. При этом только за последние пять лет численность населения увеличилась на 20 тысяч человек. Генеральным планом предусмотрен рост численности постоянного, подчеркну, населения до 165 тысяч человек на расчетный срок реализации генплана – до 2032 года.

Также численность временного населения, одномоментно находящихся на курорте в его пиковый период загрузки, составляет более 160 тысяч человек. За счет развития санаторно-курортного комплекса, повышения качества средств размещения, вовлечения в оборот неэффективно используемых земель генеральным планом предусмотрен рост количества временного населения (отдыхающих) до 206 тысяч человек до 2032 года, - сказал Виктор Ревякин.

Следует сказать, что генеральный план Геленджика прошел все необходимые согласования федеральных служб и ведомств, получил положительное заключение Министерства экономического развития Российской Федерации. За разработку генерального плана авторский коллектив проектного института территориального планирования Краснодарского края был награжден премией «Золотой знак» на международном фестивале «Зодчество».

Отвечая на вопрос об обеспокоенности многих о том, что при таких активных темпах строительства Геленджик превратится в одну из густонаселенных территорий, главный архитектор города подчеркнул, что опасения напрасны.

- Градостроительная деятельность в Геленджике осуществляется в строгом соответствии с генеральным планом, которым предусмотрено сохранение и развитие города именно в качестве курорта. Безусловно, темпы жилищного строительства значительно выросли, это объясняется высокой инвестиционной привлекательностью курорта, уровнем его благоустройства, развития инфраструктуры. Отсюда же значительный рост постоянного населения, большинство покупателей жилья приезжают к нам из других регионов. Но строительство жилых домов ведется в тех территориальных зонах, где это предусмотрено граддокументацией. При выдаче разрешений на строительство особое внимание уделяем проверке технических условий, наличию в проектах социально-бытовой инфраструктуры, - сказал Виктор Ревякин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик