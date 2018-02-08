Кубаньэнерго предупреждает об участившихся случаях незаконной замены электросчётчиков сторонними организациями

/В России/

В Сочинский филиал ПАО «Кубаньэнерго» продолжают поступать обращения от жителей Сочи, которые стали жертвами неквалифицированных действий лиц, представляющихся сотрудниками специализированных организаций. Неизвестные уговаривают граждан подписать договор на замену электросчетчика и оплатить стоимость прибора учета и услуги по его установке.

Данные лица, ссылаясь на наличие некого договора с энергетической компанией, навязывают гражданам услуги по замене индивидуальных приборов учета электроэнергии. При этом часто ссылаются на законодательство, убеждают жильцов, что их счетчики якобы устарели и необходимо поставить новые. Потребителю предлагают оплатить стоимость нового прибора и работу по его установке. Причем цены на услуги в таких организациях завышены. За счетчик и его установку просят 2600-2700 рублей, тогда как стоимость электросчетчика и услуг ПАО «Кубаньэнерго» по его замене значительно дешевле.

Зачастую такие организации ради получения выгоды предлагают произвести замену приборов учета, срок использования которых еще не закончился, и не соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.

Кубаньэнерго напоминает, что проводить замену счетчика необходимо в тех случаях, если класс точности измерительного прибора ниже 2,0 и истек срок его эксплуатации, просрочен срок государственной поверки, отсутствует пломба или сам электросчетчик неисправен. При этом обратиться за установкой, заменой электросчетчика потребители могут в специализированную организацию, в центр обслуживания потребителей ПАО «Кубаньэнерго», в многоквартирном доме в свою управляющую компанию либо, при непосредственной форме управления многоквартирным домом, – в энергосбытовую организацию. Ответственность за корректную работу счетчика лежит на потребителе, поэтому при его установке не следует пользоваться услугами сомнительных лиц.

Порядок установки, замены и допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии строго определен законодательством. В случае, если распломбировка прибора учета произведена с нарушениями, сотрудниками энергокомпании будет составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии.

Необходимо помнить, что сотрудники Кубаньэнерго и его филиалов всегда имеют при себе служебное удостоверение и обязаны предъявить его по первому требованию. В удостоверении должна быть фотография, указаны Ф.И.О., должность и дата выдачи документа. Все данные в нем должны быть заверены печатью предприятия.

Если вы столкнулись с фактами незаконной замены электросчетчиков, просим сообщить по телефону горячей линии Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52. В круглосуточном режиме операторы готовы ответить на ваши вопросы.

Источник: Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»)