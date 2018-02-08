В Новороссийске открылся новый корпус птицефабрики

/В России/

Птицефабрика в Новороссийске запустила новый корпус по выращиванию кур-несушек.

Это позволит увеличить поголовье птицы на предприятии с 850 тысяч до 1 млн голов и нарастить производство яйца на 20% – до 221,2 млн штук в год.

– Во многом благодаря таким предприятиям птицеводство Кубани интенсивно развивается, увеличивая объемы производства продукции птицеводства, - отметили в управлении животноводства и государственного племенного надзора минсельхоза Кубани.

В управлении подчеркнули, что новороссийская птицефабрика одна из немногих в России экспортирует продукцию птицеводства в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Отметим, что всего в прошлом году в крае было произведено 304,4 тыс. тонн мяса птицы, что на 11,4 тыс. тонн больше, чем годом ранее. А также 1,77 млрд яиц (+50,6 млн штук).

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края