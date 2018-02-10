Новороссийск с рабочим визитом посетила делегация из Красноярска

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В город-герой гости из Сибири прибыли с целью изучить опыт работы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а затем наладить межрегиональное взаимодействие по актуальным направлениям развития агропромышленного комплекса.

От имени главы города-героя делегацию принимала заместитель главы Надежда Галкина.

В составе рабочей группы гостей в Новороссийск приехали заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Сергей Брылёв, ректор Красноярского государственного аграрного университета Наталья Пыжикова и другие.

В ходе рабочей встречи красноярцам рассказали об успехах и достижениях новороссийцев по итогам 2017 года. Кроме того, о том, что именно сегодня в станице Натухаевской в был открыт новый птичник.

Затем, делегация из Красноярска посетила Центр винного туризма в Абрау-Дюрсо.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск