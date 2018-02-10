В Саратове построят новый аэропорт

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В 20 км от Саратова реализуется инвестиционный проект по строительству нового аэропортового комплекса «Центральный» с последующим закрытием действующего аэропорта. Новый аэропорт сможет принимать современные типы среднемагистральных и дальнемагистральных воздушных судов. Подписанным распоряжением установлены долгосрочные цены на услуги аэропортового комплекса «Центральный», которые будут применяться после его введения в эксплуатацию.

В настоящее время действующий аэропорт Саратова расположен в городской черте и имеет серьёзные ограничения по использованию воздушного пространства.

В целях развития инфраструктуры воздушного транспорта в 20 км от Саратова реализуется инвестиционный проект по строительству нового аэропорта Центральный с последующим закрытием действующего. Новый аэропорт сможет принимать современные типы среднемагистральных и дальнемагистральных воздушных судов.

Планируется, что новый терминал внутренних и международных авиалиний будет иметь общую площадь 23 тыс. кв. м и пропускную способность 570 пасс./ч. В рамках инвестиционного проекта также будут построены парковки, здания и инженерные сооружения.

Инвестиционный проект одобрен на заседании Правительственной комиссии по транспорту.

Заявленный объём частных инвестиций в реализацию инвестиционного проекта составляет 7,7 млрд рублей, государственных – 7 млрд рублей. Частным инвестором является АО «СарАэро-Инвест».

В соответствии с постановлением Правительства от 23 апреля 2008 года №293 «О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» цены на услуги, которые АО «СарАэро-Инвест» будет оказывать в новом аэропорту, подлежат государственному регулированию.

Подписанным распоряжением установлены долгосрочные цены (тарифы, сборы) на услуги АО «СарАэро-Инвест» в аэропортовом комплексе «Центральный», которые будут применяться после введения в отношении этого акционерного общества государственного регулирования.

Источник: Правительство РФ