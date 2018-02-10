Почта России запустила собственную линейку шоколада

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Почта России расширяет линейку брендированных товаров, в которой высокое качество сочетается с доступной ценой. За год с момента появления в почтовых отделениях продукции под брендом Почты России клиенты оценили качество канцелярских изделий, игрушек и ряда сопутствующих товаров. Теперь в сотрудничестве с ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» Почта России под собственным брендом запустила линейку шоколадных изделий.

В настоящее время в продаже можно найти плитки шоколада с лесным орехом, с орехом и изюмом, молочный и темный шоколад. В 2018 году планируется запуск производства шоколадных батончиков под брендом Почты России.

«За последние несколько лет мы полностью пересмотрели ассортимент товаров, представленных в почтовых отделениях. Безусловно, мы обращаем особое внимание на то, что пользуется популярностью у наших клиентов. Запуск различной продукции под собственным брендом Почты России стал логичным продолжением развития розничных продаж в почтовых отделениях», - отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Почта России постоянно расширяет линейку брендированных товаров. В почтовых отделениях теперь можно приобрести не просто сопутствующую продукцию, а оформленные в фирменном стиле компании товары, в том числе коллекционные. При производстве всей линейки товаров используются качественные и безопасные материалы. Продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов.

В частности, в почтовых отделениях представлены сборные модели самолетов, являющиеся точными копиями самолета Ту-204-100С, выполненными в ливрее «Почта России». Масштаб копии – 1/144. В комплект входят не только детали самолета, но и клей, краски, кисточка.

В почтовой рознице также представлены модели автомобилей с логотипом Почты России: УАЗ «Hunter», Лада «4х4» («Нива»), «ГАЗель», «Волга» и Микроавтобус.

Источник: Почта России