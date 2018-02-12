Краснодарский край и «Яндекс» заключили соглашение в сфере туризма

/В России/

Документ подписали глава министерства Христофор Константиниди и руководитель геосервисов «Яндекса» Роман Чернин.

В рамках договора стороны будут сотрудничать в развитии навигационных решений для курортов региона, в том числе туризма в целом.

– Нам важно показать туристам, что Краснодарский край – это не только морское побережье. На Кубани есть много достопримечательностей и интересных мест, которые пока не так популярны. Поэтому для увеличения турпотока, мы используем все возможности, в том числе – партнерство с компанией «Яндекс», – прокомментировал вице-губернатор Василий Швец. –Это поможет туристам узнать подробнее об интересных местах и помочь с выбором отелей и ресторанов.

К зимнему туристическому сезону были обновлены Яндекс. Карты в Сочи: опубликовали новые панорамы, схемы всех горнолыжных трасс. Также в Яндекс. Картах появился гид для туристов по Сочи, Красной Поляне и Адлеру. С его помощью можно найти популярные рестораны, гостиницы и другие важные для туристов объекты.

Напомним, в настоящее время в крае работает более 600 объектов турпоказа, почти 300 экскурсионных маршрутов, свыше 100 объектов агротуризма. Кроме того, для гостей и жителей края доступны почти 100 км комфортных пляжей Азово-Черноморского побережья.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края