Россияне потратят на романтические подарки на 38% меньше, чем в прошлом году

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Tiendeo.ru, ведущий сайт и мобильное приложение акций, скидок и выгодных предложений ритейлеров, провел исследование поведения потребителей в преддверии самого романтичного праздника года – Дня всех влюбленных. Главной целью исследования было выяснить насколько изменились романтические предпочтения россиян по сравнению с прошлым годом.

Результаты исследования показали, что только 50% опрошенных россиян собираются отметить День всех влюбленных со своей второй половинкой. Несмотря на то, что романтический настрой российских потребителей по сравнению с прошлым годом остался на прежнем уровне, предпочтения влюбленных относительно приятных сюрпризов и подарков изменились.

Влюбленные планируют устроить романтический ужин нежели отправиться на развлекательное мероприятие

Предпочтения россиян относительно подарков на День святого Валентина существенно изменились по сравнению с данными прошлого года. Так на первое место в качестве наиболее предпочтительного подарка для своей пары 38% опрошенных влюбленных отнесли романтический ужин, что объяснили желанием провести время в приятной и спокойной обстановке. Стоит отметить, что в прошлом году, влюбленные были более активные и инициативные. В 2017 году 29% опрошенных респондентов предпочли организовать развлекательное мероприятие для своей пары, отправиться в кино или театр или провести вечер в СПА. Такую тенденцию можно объяснить желанием россиян сэкономить семейный бюджет, но все же организовать романтический вечер. На втором месте среди наиболее популярных подарков у россиян находятся цветы, которые планируют подарить своим любимым 23% опрошенных.

Одежда, парфюмерия и косметика пользуются популярностью

Среди прочих подарков на День всех влюбленных 14% опрошенных россиян отдают предпочтение покупке предметов одежды и аксессуаров, выбору парфюмерии или приобретению электроники.

Россияне больше не хотят получать конфеты в качестве романтического подарка

Только 1% опрошенных потребителей на портале Tiendeo, выразил желание получить в качестве приятного комплимента коробку конфет. Однако, в 2017 году около 8% россиян позитивно относились к такому подарку. Конфеты с каждым годом становятся менее предпочтительным знаком внимания среди российских потребителей, что заставляет влюбленных искать другие способы удивить свою половинку.

Все будут экономить

В этом году на День святого Валентина россияне планируют потратить на 38% меньше. Если в прошлом году средний чек влюбленных на приобретение подарка составлял 2 500 рублей, то в этом году россияне потратят около 1 800 рублей. Это во многом объясняется желанием покупателей провести просто приятный вечер в компании своей второй половинки, не тратя при этом свой бюджет. Именно поэтому больше половины россиян считают, что каждый день в жизни пары должен быть особенным.