Более 100 км прошли разведчики во время сборов в горах Северной Осетии

/В России/

Около 100 разведчиков соединения Южного военного округа (ЮВО) прошли курсы горной подготовки на горном учебно-тренировочном комплексе «Дарьял» в Северной Осетии.

Разведчики выполняли учебно-боевые задачи с использованием современного переносного комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальной горной экипировки и снаряжения.

Все занятия проходили в диапазоне высот от 1300 до 3000 метров над уровнем моря.

В ходе сбора разведчики прошли более 100 км по горно-лесистой местности и израсходовали около 10 тыс. боеприпасов для различного стрелкового оружия, а так же отработали вопросы организации наблюдательных постов, секретов, разведывательных засад, действий в разведывательном дозоре, различные способы и приемы маскировки с использованием подручных средств.

Военнослужащие получили практику в движении по горным склонам, преодолении скал, природных препятствий и водных преград, в организации воздушной переправы и эвакуации раненых с использованием специального современного горного снаряжения.

Кроме того, военнослужащие освоили приемы обслуживания горнолыжного инвентаря, подбора смазок и подгонки креплений, порядок подготовки горнолыжного снаряжения и экипировки к применению.

В завершении сбора были проведены контрольные занятия в виде соревнований разведывательных подразделений.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа