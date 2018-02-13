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На вооружение войск ЦВО поступил ротный комплект тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

Ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» поступил по Гособоронзаказу в полк радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Алтайском крае.

Экипажи «Солнцепеков», укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли обучение на новые образцы техники. 

ТОС-1А, созданная на шасси танка Т-72, может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Система предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.

Источник: Пресс-служба Центрального военного округа

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Категория: Новости / В России

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На вооружение войск ЦВО поступил ротный комплект тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»

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