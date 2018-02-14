За три года с момента начала реализации проекта Крымского моста общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров

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В Керчи прошло заседание Общественного совета по строительству Крымского моста. Его участники – ученые, экологи, историки, журналисты, представители бизнеса, спортсмены, деятели культуры и искусства – обсудили вопросы сохранения культурного наследия по проекту строительства масштабного инфраструктурного объекта.На этой встрече мостостроители совместно с археологами и сотрудниками музеев подвели предварительные итоги общей работы, которая началась в 2014 году.

«Мост строится в регионе с уникальной историей. Вопрос сохранения культурного наследия былодним из ключевых ещена этапе предпроектных изысканий, а затем – при разработке проекта, - рассказал на заседании Роман Новиков, начальник ФКУ Упрдор «Тамань». – Важно было запроектировать объект, не затрагивая исторические памятники, а все, что может попасть в зону будущей стройки, исследовать и сохранить для потомков. Для решения этих задач были привлечены ведущие в России научные и специализированные организации. Более тысячи специалистов подключились к работе».

За три года с момента начала реализации проекта Крымского моста и подходов к нему по берегам Керченского пролива общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров, а количество находок достигло одного миллиона. Из них более 100 тысяч артефактов, представляющие научную ценность,поэтапно передаютсяв фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса.Основной объем исследований пришелся на участки авто- и железных дорог – подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма, где были выявлены десятки объектов культурного наследия.

«Трассы подходов к Крымскому мосту проходят по значительным площадям суши. Строится более 100 км новых автомобильных и железных дорог. Масштаб этих работ позволил археологически изучить десятки гектаров культурного слоя разных эпох, - рассказал на заседании Алексей Кияшко, профессор кафедры археологии и истории древнего мираЮжного федерального университета. – Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры. Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев. Получены масштабные коллекции находок времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества, а также данные к этнокультурной карте Тамани в Новое время (XVI-XVIII века). На основе полученных материалов уже готовится несколько кандидатских диссертаций, будут написаны учебники по истории и археологии юга России, научно-популярные издания. Новые коллекцииукрасят экспозиции музеев и послужат основой роста туристской привлекательности региона».

«Большая стройкавызвалаоживление археологических работ. Обнаружены уникальные памятники, работа с которыми стала возможной исключительно благодаря проекту Крымского моста. Это позволило сохранить огромное количествопредметов, представляющих ценность для науки. Артефакты по мере завершения камеральной обработки передаются в фонды музейных учреждений. Для того, чтобы обеспечить их сохранность, мы предпринимаем целый комплекс мероприятий: проводим реставрационные работы, оборудуем новые фондохранилища. Кардинально решить вопрос сохранения массового археологического материала может разрабатываемая на федеральном уровне программа строительства новых фондохранилищ», - рассказала Наталья Быковская, заместитель гендиректора Восточно-Крымского музея-заповедника.

Участникам Общественного совета показали находки, которые уже переданы музею и включены в экспозицию. Среди них артефакт, претендующий на уникальность, – это фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Он был найден во время подводных раскопок на крупном скоплении древней керамики в районе строительства моста. Предполагается, что это изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи в Малой Азии в V веке до нашей эры.

«Керченский пролив и его берега – место уникальное. Здесь было Боспорское царство, Хазарский каганат, древнерусская Тмутаракань. И каждый народ оставил частицу своей культуры. Очень важно, что строители знают и уважают эту историю и несмотря на жесткие сроки и графики дают возможность археологам выполнять свою работу: начинают осваивать очередной участок только после того, как на нем завершатсяархеологические раскопки», - рассказал председатель Совета тележурналист Николай Долгачев.

В ходе поездки на стройплощадку участникам Совета показали участок, на котором Крымский мост плавно поворачивает умыса Ак-Бурун. При разработке проекта моста инженерыучитывали значимость расположенного на мысе памятника истории и фортификации второй половины XIX века – Керченской крепости: дорога огибает южный форпост и не затрагивает его укрепления.

«В результате совместной работы группы экспертов, ученых, инженеров и строителей удалось выбратьоптимальный вариант прохождения трассы моста не только вне ядра крепости, но и за передовыми сооружениями, которые находятся на большем удалении от центральной группы построек форпоста. Таким образом сохранили объект культурного наследия, и теперь у него есть своя перспектива развития, о которой мы сейчас заботимся», - рассказал член Совета, начальник отдела «Керченская крепость» Восточно-Крымского музея-заповедника Юрий Белик.

Источник: Росавтодор