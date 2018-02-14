Через порты Кубани за прошедшую неделю экспортировано 754 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки

/В России/

За прошедшую неделю (с 06.02.2018 по 12.02.2018) через морские порты «Новороссийск», «Туапсе», «Тамань», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ» отгружено на экспорт 33 судна с зерном и продуктами его переработки. Выдано 74 фитосанитарных сертификата на зерно и продукты его переработки объемом свыше 754 тыс. тонн, в том числе 66 фитосанитарный сертификат на пшеницу – более 658 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­14 стран мира: Сирию, Египет, Турцию, Бангладеш, Катар, Вьетнам, Судан, Гану, Буркина-Фасо, Кипр, Ливан, Нигерию, Марокко и Италию.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Тамань», «Туапсе» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с мучкой рисовой, шротом подсолнечным, отрубями пшеничными, кукурузой, ячменем и пшеницей, общим объемом более 514 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в: Турцию, Эфиопию, Сомали, Филлипины, Египет, Танзанию, Мозамбик, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Италию.

В каждой стране при закупках зерна существуют свои специфические требования в части фитосанитарного направления. К примеру, Египет, Иран Израиль не допускает наличие в зерновых семян Ambrosia spp., которая распространена на территории Российской Федерации, в том числе на территории Краснодарского края.

В связи с вышеизложенным, призываем участников ВЭД до погрузки в транспортное средство формировать экспортную партию с учетом фитосанитарных требований страны-импортера.

Источник: Россельхознадзор