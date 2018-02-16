Измены, однополые связи, аборты: табу или норма?

/В России/

Адюльтер и гомосексуальные отношения в наше время осуждаются даже строже, чем четверть века назад, и, напротив, только 26% принципиально осуждают аборты.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме брачных отношений, гомосексуальных связей, репродуктивного поведения.

Две трети россиян (64%) всегда или почти всегда осуждают супружеские измены (женщины - 69% чаще мужчин – 57%). Каждый десятый участник опроса (12%), напротив, относится к этому абсолютно лояльно. В 1991 г. эта суммарная доля составляла 67%, однако резких критиков было заметно меньше (35% против 52% сегодня по ответу «всегда предосудительно»).

С предубеждением большинство респондентов относится к однополым связям: 79% их категорически или в большинстве случаев осуждают (в 1991 г. – 71%), 15% - чаще всего нет (в т.ч. 9% в принципе не видят ничего предосудительного).

В ситуации, когда к аборту женщину вынуждают материальные трудности, большинство граждан проявляет лояльность: 38% считают это неприемлемым только в некоторых случаях, 28% - в принципе не осуждают.

Данные опроса комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «С одной стороны, за последние годы усилилась неприемлемость супружеских измен и нетрадиционных отношений, с другой, отношение к абортам - прагматично понимающее. Очевидно, оценки абортов лишены налета социального одобрения, поскольку затрагивают повседневные ситуации, а не уровень ценностей. В этой связи возникает вопрос о подходах к изучению семейных отношений. Желая избежать социально одобряемых ответов, исследователям важно переходить на уровень обыденных ситуаций. Это и позволяет выявить реальное, а не социально одобряемое отношение».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник » проведен 13-14 января 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Источник: ВЦИОМ