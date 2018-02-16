 Десять маршрутов десантников 19 февраля сойдутся недалеко от сельского поселения Поляны в Рязанской области

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В понедельник 19 февраля на окраине населенного пункта Поляны в Рязанской области сойдутся все десять маршрутов команд лыжников-десантников, совершающих беспрецедентный лыжный переход. Сверхдальний лыжный переход десантников с общей дистанцией в более 7500 км посвященый 100-летию Красной Армии и вековому юбилею Рязанского десантного вуза, завершиться торжественным мероприятием 21 февраля в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ).

О сельском поселении Поляны (Рязанская область) узнают сразу в десяти городах России, откуда прибыли десантники.

Команды военнослужащих из городов Улан-Удэ, Уссурийск, Камышин, Псков, Тула, Иваново, Новороссийск, Рязань, Ульяновск (мест дислокаций соединений ВДВ) встретятся на Рязанской земле для посещения РВВДКУ — готовившей на протяжении века профессиональные кадры.

Для военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) это стало первым знаковым мероприятием 2018 года, проводимого в рамках юбилея знаменитого десантного вуза.

Установленные маршруты лыжного перехода в зависимости от погодных условий и местности десантники преодолевали комбинированным способом.

Около 300 военнослужащих 3 февраля 2018 года вышли на старт беспрецедентного лыжного перехода и начали свой марш-бросок из городов Новороссийск, Псков, Иваново, Тула, Смоленск, Ульяновск, Камышин, Белгород, Кубинка и Рязань.

Для участия команд-лыжников в общественно-значимых мероприятиях городов и населенных пунктов, находящихся на дистанции, весь маршрут был предварительно разбит на десять отдельных частей с дистанциями до 1300 км в зависимости от их сложности.

Знаковое мероприятие ВДВ, проходящее более двух недель, охватило более 20 регионов страны и проходило через территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.

*Маршруты лыжного перехода российских десантников:

будущие офицеры РВВДКУ маршрут в 916 км: Рязань, Владимир, Суздаль, Ярославль, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Луховицы, н.п. Поляны (Рязанская область);

разведчики 45-й гв обрСпН маршрут в 656 км: Кубинка, Можайск, Волоколамск, Солнечногорск, Ногинск, Раменское, н.п. Поляны (Рязанская область);

военнослужащие 83-й гв одшбр маршрут в 763 км: Белгород, Мемориал «Прохоровское поле», Курск, Орёл, Мценск, Новомосковск, Михайлов, н.п. Поляны (Рязанская область);

военнослужащие 56-й гв одшбр маршрут в 1007 км: Камышин, Волгоград, Михайловка, Борисоглебск, Тамбов, Ряжск, н.п. Поляны (Рязанская область);

военнослужащие 31-й гв одшбр маршрут в 681 км: Ульяновск, Сурское, Саранск, Сасово, Шацк, н.п. Поляны (Рязанская область);

военнослужащие 11-й гв. одшбр маршрут в 650 км: Смоленск, Вязьма, Юхнов, Обнинск, Серпухов, Зарайск, н.п. Поляны (Рязанская область);

военнослужащие 106-й гв вдд маршрут в 205 км: Тула, Болохово, Новомосковск, Климовск, Михайлов, н.п. Поляны (Рязанская область);

военнослужащие 7-й гв дшд маршрут в 1364 км: Новороссийск, Тимашевск, Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Воронеж, Липецк, Скопин, н.п. Поляны (Рязанская область);

военнослужащие 76-й гв дшд маршрут в 940 км: Псков, Остров, Великие Луки, Ржев, Москва, Коломна, н.п. Поляны (Рязанская область);

военнослужащие 98-й гв вдд маршрут в 496 км: Иваново, Шуя, Ковров, Гусь-Хрустальный, Спас-Клепики, н.п. Поляны (Рязанская область).

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации