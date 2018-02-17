Учебный корабль «Перекоп» поразил воздушные мишени

/В России/

В рамках сдачи элементов курсовой задачи К-2 в море экипаж учебного корабля Балтийского флота «Перекоп» провел артиллерийские стрельбы по реальным воздушным мишеням.

Для обеспечения стрельб был привлечен самолет морской авиации Балтийского флота Су-24, который в районе боевой подготовки сбросил специальные светящиеся мишени-авиабомбы САБ-250.

На корабле были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажем учебного корабля были выполнены практические стрельбы из корабельных комплексов АК-726, АК-230, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена.

Перед тем как провести артиллерийские стрельбы с экипажем были проведены корабельные учения и тренировки по ведению борьбы за живучесть, противодиверсионной обороне корабля во время стоянки на незащищенном рейде.

Следующим этапом комплекса артиллерийских стрельб станет поражение корабельной артиллерией морской мишени.

Экипаж учебного корабля Балтийского флота «Перекоп» вышел из г. Кронштадта в конце прошлой недели и приступил к сдаче элементов курсовой задачи в море (действия одиночного корабля в море по предназначению).

Учебный корабль «Перекоп» продолжает готовиться к дальнему походу, маршрут которого впервые проложен по Северному морскому пути.

Планируется, что в рамках похода корабль пройдет через 4 океана, зайдет в Севастополь и Владивосток, где проведет смену курсантов.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту