Новая коллекция Президентской библиотеки – к Дню защитника Отечества

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В преддверии Дня защитника Отечества, традиционно отмечаемого в нашей стране 23 февраля, Президентская библиотека представляет на портале новую электронную коллекцию «Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)». Вподборку вошли декреты, воинские уставы, исследования по истории создания Красной армии, её участию в боевых действиях и многие другие материалы.

Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) – официальное название вооружённых сил России с 1918 по 1943 год, когда в условиях Великой Отечественной войны РККА была переименована в Советскую армию.

Декрет «О Рабоче-крестьянской Красной армии», создававшейся на добровольных началах, был подписан 15 (28) января 1918 года. Активный призыв бросить все силы на защиту молодой республики Советов, «защищать каждую позицию до последней капли крови» и вступать в ряды РККА прозвучал 22 февраля в декрете «Социалистическое отечество в опасности!».

Позже Л. Д. Троцкий в «Красной памятке для воинов Рабоче-крестьянской Красной армии и Красного флота об основных вопросах военного дела», изданной в 1924 году, напишет: «Первой задачей Красной армии является обеспечение независимости и свободы Союза Советских Социалистических Республик от всех покушений и ограждение мирной трудовой жизни и социалистического строительства рабочих крестьян. Советскому государству чуждо стремление к завоеванию и порабощению других народов. Оно до последней возможности стремится сохранить мир».

Вступая в ряды вооружённых сил, новобранец давал торжественное обещание, его текст можно найти в издании 1918 года «Декреты, положения и приказы по Красной Армии».

РККА создавалась в условиях Гражданской войны, на протяжении которой происходило перевооружение армии, формировались различные рода войск, в том числе кавалерия и бронетанковые части, развивалась авиация. Этой теме посвящены материалы отдельного раздела коллекции Президентской библиотеки.

Происходили и внутренние перемены: складывалась новая система званий (командиры вместо офицеров), менялся внешний вид бойцов (царские погоны заменили нарукавные знаки различия), вырабатывалась единая форма одежды. В подборке Президентской библиотеки можно ознакомиться с набором цветных открыток, посвящённых истории военного костюма, в частности обмундированию солдат, командиров и политработников Красной Армии в период Советско-финской войны, а также накануне Великой Отечественной войны – до 22 июня 1941 года. Открытки снабжены описаниями и ссылками на приказы Народного Комиссариата Обороны.

Военная тематика широко представлена в материалах из фонда Президентской библиотеки. На портале можно ознакомиться с коллекциями «Память о Великой Победе», посвящённой Великой Отечественной войне, «История русской армии», «Первая мировая война (1914–1918)», «Отечественная война 1812 года», «Русско-японская война 1904–1905 гг.», а также другими интересными подборками.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки