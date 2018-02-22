/В России/

Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, корабли флота успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Стрельбы выполнялись экипажами в составе тактических групп по розыгрышу артиллерийского боя с корабельным ордером условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения.

В общей сложности, в маневрах приняли участие 5 боевых кораблей Балтийской военно-морской базы флота, среди которых малый ракетный корабль «Ливень», ракетные катера «Чувашия» и «Моршанск», малый ракетный корабль «Зеленый Дол», а также базовый тральщик «Новочебоксарск».

В ближайшее время боевые корабли и катера отработают задачи по совместному маневрированию, связи и противодиверсионной обороне на незащищенном рейде.

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Категория: Новости / В России

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