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В мимозе из Абхазии обнаружен карантинный объект

В многофункциональном автомобильном пункте пропуска Адлер, при проведении карантинного фитосанитарного контроля специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в 3 кг акации серебристой, перемещаемой из Республики Абхазия физическим лицом, был обнаружен карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного вредителя подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

В целях пресечения проникновения и распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации ввоз зараженного груза был запрещен.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniellaoccidentalis (Pergande)) повреждает около 300 различных растений, более всего предпочитает – хризантему, герберу, розу, огурцы, абрикосы, нектарины, персики, томаты и землянику. Трипс заселяет цветы и листья растений, высасывая из них сок и поедая пыльцу и нектар. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений. Вредоносность проявляется в снижении урожайности, а на цветочных культурах - в ухудшении декоративности.

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Категория: Новости / В России

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