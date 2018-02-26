На Балтийском флоте старшеклассников познакомили с военной службой

/В России/

В преддверии Дня защитника Отечества и в праздники в соединениях и воинских частях Балтийского флота, а также в военно-морском вузе Калининграда побывало более 2-х тысяч учащихся общеобразовательных учреждений Калининградской области.

В рамках проведения месячника оборонно-массовой работы более 2000 школьников из Калининграда и области побывали на кораблях и в береговых частях флота, где будущие призывники ознакомились с боевыми традициями моряков-балтийцев, условиями жизни и быта военнослужащих по призыву, образцами современного вооружения и военной техники.

Мероприятие проводилось командованием Балтийского флота совместно с представителями правительства региона, ДОСААФ, а также активистами военно-патриотических, ветеранских и молодежных организаций.

На Балтийском флоте активно проводится военно-патриотическая работа с допризывной молодежью. Так в 2017 году дважды проводились военно-патриотические акции «День призывника» с посещением воинских частей, в которых приняло участие более 3 тысяч человек. Кроме того, регулярно организовывались информационно-агитационные акции «Есть такая профессия – Родину защищать! » и «Служба по контракту – твой выбор!».

Также, в рамках изучения курса основ военной службы в общеобразовательных заведениях более 4 тысяч школьников учебные сборы на базе воинских частей флота, в ходе которых с допризывниками были проведены занятия по огневой, тактической и физической подготовке, оказанию первой медицинской помощи, способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности. Большинство из этих молодых людей в скором времени пополнят ряды Вооружённых Сил России, и навыки, которые они получили при посещении воинских коллективов, помогут будущим военнослужащим легче адаптироваться к условиям военной службы.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту