На Балтийском флоте началась подготовка к военному параду Победы

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На Балтийском флоте началась активная подготовка к военному параду, посвященному 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день с личным составом парадных расчетов проводится одиночная строевая подготовка. Тренировки парадных расчетов в составе Калининградского гарнизона начнутся в апреле на базе филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде.

В День победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 1000 военнослужащих Балтийского флота и свыше 600 представителей других силовых ведомств. Также в военном параде, посвящённом 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона пройдет около 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Военная техника на параде будет представлена бронетранспортерами БТР-82а, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», зенитно-ракетными комплексами, береговыми ракетными комплексами, бронированными разведовательно-дозорными машинами, реактивными системами залпового огня «Град», многоосными тяжелыми тягачами и другой военной техникой.

Подготовка техники к военному параду проводится на базе ремонтно-восстановительного батальона флота.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту