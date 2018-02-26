/В России/

Завершено тестирование еще одного программного решения для фильтрации интернет-трафика

В Роскомнадзоре подведены результаты тестирования «ADM Filter» - еще одного отечественного программного решения для фильтрации интернет-трафика. Данная работа проводится ведомством по просьбам операторов связи с целью содействия в выборе ими наиболее эффективных средств ограничения доступа к противоправному контенту в интернете.

В тестировании «ADM Filter» приняли участие 11 операторов связи с различной численностью абонентов из пяти федеральных округов.

Анализ результатов проведенного тестирования «ADM Filter» показал, что при установке по рекомендованной производителем схеме подключения и правильной настройке сети оператора связи количество выявленных нарушений по Единому реестру запрещенной информации не превышает 0,03%.

По итогам тестирования подготовлено заключение, которое подтверждает возможность использования «ADM Filter» операторами связи в качестве средства ограничения доступа к запрещенным информационным ресурсам в интернете.

Ранее положительное заключение Роскомнадзора получили семь программных продуктов для фильтрации трафика («UBIC», «EcoFilter», «СКАТ DPI», «Тиксен-Блокировка», «SkyDNS Zapret ISP», «Carbon Reductor DPI» и «ZapretService»).

Источник: Роскомнадзор

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Категория: Новости / В России

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