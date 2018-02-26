Банк «Возрождение» снижает ставки по потребительским кредитам

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Банк «Возрождение» снижает процентные ставки по программам потребительского кредитования.

Теперь минимальная ставка по «Необеспеченному кредиту» и «Кредиту под поручительство» составит от 11,4% годовых для сотрудников бюджетных предприятий, участников зарплатных проектов, а также клиентов, имеющих положительную кредитную историю в Банке, от 11,9% – для участников корпоративных программ и от 12,4% – для остальных категорий клиентов. Максимальная сумма кредита увеличена до 3 млн. рублей. Также Банк предложит дополнительную скидку для добросовестных клиентов, которые обеспечат погашение вновь выдаваемого кредита в Банке без просрочек на протяжении 12 месяцев, – возможность снизить процентную ставку по кредиту на 0,5 процентных пункта.

Величина процентной ставки зависит от суммы кредита: наиболее низкие ставки предлагаются клиентам при кредитовании на сумму от 250 тыс. рублей, а также от выбора клиентом условий по страхованию.

Кредиты с пониженной ставкой на любые цели без обеспечения или под поручительство физических лиц можно получить в банке на срок до 7 лет. График погашения предполагает ежемесячную оплату равными частями. За досрочное погашение кредита комиссии не взимаются.

«Мы снизили ставки, увеличили максимальную сумму займа и установили более гибкие параметры потребительских кредитов, сохранив удобный срок кредита и фиксированный график погашения. Кроме этого, мы запускаем дополнительную скидку для новых заемщиков, добросовестно исполняющих обязанности по выплате кредита на протяжении 12 месяцев, – снижение ставки на 0,5 процентных пункта. Все это позволит повысить доступность кредитования, предоставляемого без необходимости подтверждения цели его получения», – комментирует руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов.

Потребительское кредитование входит в число основных направлений розничного бизнеса банка «Возрождение». Ознакомиться с новыми условиями потребительских кредитов можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Кредиты» – «Потребительские кредиты» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).

Банк «Возрождение» – персональный банк для корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги на всей территории России. Региональная сеть насчитывает 119 офисов продаж, расположенных преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк обслуживает свыше 1 300 000 клиентов частных лиц и более 42 000 счетов корпоративных клиентов. Занимает сильные позиции в кредитовании крупных корпоративных клиентов, клиентов МСБ, активно развивает розничное направление бизнеса.

Источник: Пресс-служба банка