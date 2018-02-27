/В России/

Под Новороссийском началось плановое батальонное тактическое учение (БТУ) с боевой стрельбой под руководством командира соединения ВДВ генерал-майора Романа Бреуса.

Основная цель мероприятия - совершенствование навыков военнослужащих и слаженности десантно-штурмовых подразделений при выполнении различных боевых задач в горно-лесистой местности в условиях меняющейся тактической обстановки.

В ходе учения десантники отработают действия подразделений в наступлении и в обороне с практическим применением комплексов разведки управления и связи «Стрелец» и комплексов индивидуальной и групповой защиты РЭБ.

Завершится БТУ проведением боевой стрельбы на полигоне «Раевский», где расчеты самоходных артиллерийских орудий 2С-9 «Нона» выполнят стрельбы, используя данные беспилотных летательных аппаратов. Экипажи же боевых машин десанта БМД-2КУ проведут боевые стрельбы по мишенным позициям, обозначающим огневые точки, а расчеты противотанковых ракетных комплексов выполнят стрельбы по целям, имитирующим различные виды бронетанковой техники условного противника.

В учении примут участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа