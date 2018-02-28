Пожарное оборудование, выпускаемое на производственных площадях УФСИН России представили на выставке

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Пожарное оборудование, выпускаемое на производственных площадях УФСИН России по Краснодарскому краю, представили на международной выставке.

Пожарное оборудование, выпускаемое в ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю, представлено на международной выставке Securika Krasnodar, проходящей с 27 февраля по 3 марта 2018 года в Краснодаре, в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».

Securika Krasnodar — это единственная в Краснодарском крае выставка по тематике обеспечения безопасности, которая проходит ежегодно в четырех крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Краснодаре. На выставке представлены оборудование и средства обеспечения безопасности и противопожарной защиты.

Перечень демонстрируемых в выставочном павильоне УФСИН России по Краснодарскому краю образцов пожарного оборудования отличается большим разнообразием – это пожарные щиты и инвентарь для их комплектации (ломы, багры, лопаты, ведра), подставки и ящики для огнетушителей, ящики для песка. В настоящее время аналогичными средствами защиты от пожаров обеспечены все исправительные учреждения кубанского УФСИН. Имеющиеся производственные мощности позволяют расширить ассортимент выпускаемой противопожарной продукции и увеличить ее объемы.

Участие в выставке предполагает распространение каталогов и прайс-листов, поиск сторонних заказов, в том числе с возможностью организации совместных производств, а также реализацию изготавливаемой в учреждениях УИС края сувенирной продукции и товаров народного потребления.

В рамках взаимодействия между УФСИН России по Краснодарскому краю и руководством выставочного центра "Экспоград Юг" учреждениям УИС края выставочные площади предоставлены на безвозмездной основе.

Продукцию товаров, выпускаемую учреждениями УФСИН России по Краснодарскому краю, можно увидеть и приобрести на выставочной экспозиции в павильоне № 2, место 171-Б.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю