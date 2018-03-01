Менделеев 1 марта 1869 года составил периодическую таблицу

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1 марта 1869 года Дмитрий Менделеев составил периодическую таблицу элементов. Благодаря Таблице Менделеева сложилось современное понятие о химическом элементе, появилась четкая система, позволяющая получать новые элементы и предсказывать их свойства. Химия, физика и биология – базис, дающий понимание, как устроен этот мир, рассказал в эфире радио Sputnik химик и ведущий популярной передачи на канале «Наука» – «Наука есть» Александр Кочетков.

«Химия – сложная для понимания наука, по крайней мере, в ранних классах. Нужно зацепить интерес, например, с 6 класса начинать основы естествознания, тогда к 8 классу больше детей полюбят химию. Если химия цепляет, превращается в интерес по жизни. Когда ребенка приводят на шоу-программу, где показывают опыты, громко шутят, у ребенка складывается впечатление, что на сцене сумасшедший профессор, химия – сумасшествие, там все взрывается, бурлит и кипит, это интересно только визуально. Начав в этом разбираться, будет большая разница между тем, как это выглядит и что из себя на самом деле представляет. Если понимать и разбираться, химия – это интересно. Но начать понимать и разбираться сложно. Можно преподносить химию ярко и красочно, но важно не забывать давать толику научной информации. Нужно подкреплять разнообразные опыты хорошими теоретическими знаниями, чтобы учитель подводил к эксперименту, чтобы дети ждали и могли строить гипотезы, что может получиться, исходя из каких-то знаний. В школах редко показывают опыты, лабораторные работы проводят редко, это превращается в голую теорию, поэтому химия становится непопулярной наукой в школе. Важно совместить интересную подачу теории и опыты. Эту грань найти очень сложно. Любая наука, подтверждаемая экспериментом, будет очень интересна, если ее правильно преподносить. С развитием интернета ученики всегда ждут чего-то большего, учителя должны стараться идти в ногу со временем. Хорошая практика – если нет возможности показать сложный интересный опыт в классе, показать его на проекторе с Youtube. Есть большая разница между преподаванием химии в школе и университете. В университете студенты сами должны быть более заинтересованы, они выбрали эту специальность. В школе задача каждого учителя подогреть интерес к своему предмету, привить и показать действительную химию. Нужно дать понять, что это серьезная наука. Лет пять назад не было такого количества видео с экспериментами, постепенно это стало цеплять людей. Любое образование должно давать понимание, как устроен мир, научить человека мыслить, ставить эксперименты, выдвигать гипотезы. Зная основы разделов наук, можно научиться делать выводы в дальнейшем. Химия, физика и биология, над которыми стоит царица-математика – базис, дающий основу понимания того, как устроен этот мир. По записям современников, Менделеев был достаточно серьезный, как большинство химиков-ученых, которые делают открытия, работают в лабораториях. Чаще всего, они не обладают харизмой. Много известных ученых из разных эпох, каждый из них внес свой вклад в разные отрасли химии. Знаковой фигурой, которая всегда была и будет на слуху у всех – Дмитрий Менделеев. По легенде в то же время, когда таблицу формулировал Менделеев, во Франции это пытался делать другой ученый. Попытки систематизировать все известные элементы были со времен Древней Греции. Менделеев систематизировал самым логичным образом, по возрастанию атомной массы, вывел закономерность периодичности повторения свойств, смог предсказать, какие элементы будут открыты. Таблица Менделеева – это база, это фундаментально. Это событие, которое рано или поздно должно было произойти. Новую жизнь химии могут дать квантовые представления, квантовые науки, более мелкие, точные. На этом уровне могут быть фундаментальные открытия, которые что-то поменяют в будущем. С пытливостью умов, с развитием прогресса в ближайшие лет двадцать что-то произойдет», – считает эксперт.