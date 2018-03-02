Cadillac, Lexus и Jeep – лидеры по угонам в России за 2017

/В России/

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за 2016 г. и 2017 г. и составила рэнкинг наиболее угоняемых автомобилей в РФ. Первые три строчки занимают Cadillac, Lexus и Jeep, сместившие лидеров прошлых лет – Porsche и Toyota.

Список основан на частоте угонов и представляет собой отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки, отражая риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

Согласно подсчетам, первое место по угоняемости среди автомобилей клиентов компании в 2017 г. занимает Cadillac Escalade (частота угонов – 1,37%). На втором месте автомобили Lexus LX (1,26%), а на третьем – Jeep Grand Cherokee (0,81%). Также угонщики предпочитают Mazda CX-5 (0,74%) и BMW 7-series (0,7%). Кроме того, в десятку вошли Nissan Murano (0,68%), Land Rover Freelander (0,66%), Toyota Camry (0,62%), Hyundai Tucson (0,55%), Land Rover Range Rover Sport (0,51%).

В 2016 г. лидировал автомобиль Porsche Panamera (2,11%), Audi A8 была на втором месте (1,61%), Toyota Camry занимала третье место (1,4%). На четвертой строке был Lexus GX (1,34%), на пятой - Lexus LX (1,29%).

По абсолютному числу автомобилей, застрахованных в «АльфаСтрахование» и подвергшихся хищению, в 2017 г. лидируют Hyundai Solaris, Lexus LX, Toyota RAV4, Toyota Camry, а также Kia Rio. В 2016 г. пятерка выглядела следующим образом: Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Hyundai Solaris, Lexus LX, Kia Rio.

Выплаты «АльфаСтрахование» по угонам в России в 2017 г. составили 597,6 млн руб. против 578,2 млн руб. в 2016 г., увеличившись на 3%.

«Наша компания предоставляет надежную защиту по каско в зависимости от потребностей и бюджета клиента, - говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – В любом пакете предусмотрен риск угона транспортного средства, поэтому наши клиенты могут быть спокойны. В случае хищения автомобиля клиент получит выплату, а заявить о происшествии он может через мобильное приложение «АльфаСтрахование Mobile» без посещения офиса компании».

Источник: Группа «АльфаСтрахование»