Итоги правоохранительной деятельности таможенных органов ЮТУ характеризуются положительной динамикой

/В России/

В 2017 году таможнями ЮТУ возбуждено 154 уголовных дела, что на 10 % больше показателя 2016 года (139 уголовных дел). Возбуждено 11 658 дел об АП, что почти на 35 % больше, чем в 2016 году (8 647 дел об АП). Наибольшее количество дел об АП возбуждено Ростовской (2 757) и Краснодарской (2 415) таможнями.

Положительная динамика выявления административных правонарушений обусловлена, в том числе введением в КоАП России ст. 19.7.13, устанавливающей ответственность за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров, и наделением должностных лиц таможенных органов правом возбуждения дел об АП по данной статье (в 2017 году таможнями ЮТУ возбуждено 1 379 дел об АП по ст. 19.7.13 КоАП России), а также наделением таможенных органов полномочиями органов валютного контроля (количество дел, возбужденных по фактам нарушений валютного законодательства, возросло практически в 4 раза (в 2017 году возбуждено 1 337 дел, в 2016 году – 339 дел).

В 2017 году таможнями ЮТУ было выявлено 179 фактов незаконного перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также товаров военного и двойного назначения (в 2016 году – 162 факта). В результате возбуждено 298 дел об АП и 8 уголовных дел (в 2016 году – 208 дел об АП и 8 уголовных дел). В частности, изъято 5 единиц огнестрельного оружия, 52 единицы пневматического, газового оружия и оружия самообороны, 118 единиц холодного оружия, около 3,5 тысяч единиц патронов, боеприпасов и их частей, 123 грамма взрывчатых веществ, 1 887 единиц товаров двойного назначения, 1 212 единиц товаров военного назначения.

Подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков таможен ЮТУ выявлено 54 факта незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ и прекурсоров, что более чем в 1,5 раза больше, чем по итогам 2016 года (32 факта). По данным фактам таможенными органами возбуждено 25 уголовных дел по ст. 229.1 УК России, 19 уголовных дел по ст. 226.1 УК России и 3 дела об АП. По материалам таможенных органов иными органами возбуждено 6 уголовных дел по ст. 229.1 УК России и 1 уголовное дело ст. 226.1 УК России. Всего из оборота изъято около 6,2 кг наркотических средств (в 2016 году – 2,2 кг), более 2 тонн сильнодействующих веществ (хлороформ) (в 2016 году – 78,7 грамм) и 9 тонн прекурсоров (6 тонн ацетона, 3 тонны ацитонитрила, в 2016 году – 447,5 кг).

В 2017 году таможенными органами региона выявлено 172 факта перемещения наличной иностранной и российской валюты с нарушением таможенных правил, 3 факта – ювелирных изделий из серебра, в связи с этим возбуждено 176 дел об АП и 1 уголовное дело. Предметами правонарушений в общей сложности явились: 220,5 тыс. долл. США, более 132 тыс. евро, более 2,6 млн руб., а также более 1,5 кг ювелирных изделий из серебра.