/В России/

Ставка по ипотеке в 7% - это перспектива ближайших одного-двух лет. Для снижения ипотечной ставки необходима экономическая ситуация, позволяющая снижать стоимость заимствований, привлекать долгосрочное фондирование для банков. Такие меры сейчас принимаются Правительством РФ и Банком России. По прогнозам АИЖК, уже к концу 2018 года средние ипотечные ставки будут в районе 8%. Но ипотеку можно взять сегодня, а в дальнейшем при снижении ставок заемщик всегда может перекредитоваться.

В 2018 году рынок ипотеки продолжит уверенно развиваться, выступая ключевым инструментом поддержки платежеспособного спроса на жилье. По прогнозам АИЖК, в этом году 1,3 млн семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки, объемы выдачи увеличатся до уровня 2,5-2,7 трлн руб. Это подтверждают итоги января: за первый месяц выдано 78 тыс. ипотечных кредитов на 148,3 млрд руб.

Источник: Пресс-служба АО «АИЖК»