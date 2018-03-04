Корней Биждов: руководство Ростовской области адекватно оценивает риски АПК региона

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Ростовская область – один из лидеров российского растениеводства, подчеркнул президент НСА Корней Биждов, выступая на конференции «Финансовая поддержка аграрного сектора. Вопросы страхования и кредитования», которая состоялась в Ростове-на-Дону 28 февраля в рамках деловой программы XXI Агропромышленного форума Юга России.

В мероприятии участвовали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, представители крупных агрохолдингов, крестьянско-фермерских хозяйств, банковского и страхового сообщества. Модератором конференции по приглашению организаторов – Издательского дома «Коммерсантъ-Юг России» - выступил Корней Биждов.

«В 2017 году Ростовская область заняла первое место по сбору ранних зерновых, второе – по площади посевов; четвёртое – по посевам масличных культур и пятое – по застрахованной площади», - пояснил Корней Биждов лидерство региона, подчеркнув, что последний показатель - это во многом заслуга региональных органов АПК, которые, несмотря на проблемы субсидирования расходов на страхование даже в таких непростых условиях смогли найти верное решение, чтобы поддержать своих сельхозпроизводителей. Вместе с тем АПК Ростовской области хоть и запланировали средства и выделяли господдержку на агрострахование, но не смогли это сделать в полном объеме, в том числе, и из-за задержки принятия нормативной базы. «Хочу отметить, что руководство Ростовской области хорошо понимает все риски, связанные с растениеводством: органы власти ввели специальный коэффициент, отражающий вовлеченность в страхование и охват страхованием. В отдельных районах области аграрии могут получить погектарную поддержку в большем объеме при наличии страхового полиса», - говорит Корней Биждов,

Из-за резкого изменения системы субсидирования в конце 2016 года, когда господдержку агрострахования включили в «единую» субсидию» и неготовности до середины декабря 2017 года нормативной базы, в прошлом году произошло беспрецедентное падение объемов субсидируемого агрострахования, особенно в растениеводстве. В Ростовской области, по данным ЦБ и НСА, в 2017 году аграрии заключили 67 договоров по страхованию урожая с господдержкой, на 37% меньше, чем в 2016 году. Застрахованная площадь сократилась на 39% и составила 165,6 тыс. га.

Президент НСА в своем выступлении развеял миф, что «страховщики не платят»: так, период с 2012 по 2016 годы оказался максимально благоприятным за последнюю историю метеонаблюдений. Несмотря на это, страховщики выплатили аграриям больше, чем составили компенсационные выплаты по ЧС: только в 2016 году страховые выплаты составили 4 млрд рублей, превысив заявленный ущерб от ЧС 3,2 млрд рублей. В 2017 году российские аграрии собрали рекордный урожай, вместе с тем 30 регионов объявили ЧС, Минсельхоз оценивал потери от них примерно в 3 млрд рублей. Но по оценкам страховщиков, реальный ущерб составил не менее 4-4,5 млрд рублей. Эти риски большей частью не были защищены, страховщики их не оплатят.

«В целом только в Южном федеральном округе в период с 2012 по 2016 год аграрии получили более 4,1 млрд рублей страховых выплат, причем 2,3 млрд рублей – по договорам с господдержкой. Сельхозпроизводители Ростовской области получили за этот период 761 млн рублей, - говорит Корней Биждов. – Однако в 2017 году выполнение целевых индикаторов по страхованию в ЮФО составило всего 26% - это оказался худший результат среди всех федеральных округов. Причина, повлиявшая на показатели, – Краснодарский край, отказавшийся в 2017 году от господдержки страхования урожая. Всего 69 регионов страны не смогли выполнить обязательства в рамках соглашений, заключенных с Минсельхозом при получении «единой» субсидии, в результате 193,5 млн рублей составил суммарный штраф за невыполнение регионами показателей по агрострахованиию с господдержкой, из них 114 млн связаны с невыполнением целевых показателей по агрострахованию».

Как отметил Корней Биждов, сегодня проблема поддержки агрострахования находится на контроле на всех уровнях государственной власти. Более того, агрострахование впервые названо одним из приоритетных направлений в Доктрине продовольственной безопасности. Готовятся изменения Закона №260-ФЗ, ожидается, что в весеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят поправки - они направлены на повышение востребованности страховой услуги у аграриев. Корней Биждов подчеркнул, что эти изменения уже согласованы профильными ведомствами. Одна из поправок касается использования дистанционного мониторинга посевов. Подробнее об этом, и о том, как космический мониторинг помогает предотвращать мошенничество в агростраховании, рассказал в своем докладе Мухарбий Борануков, директор по методологии и развитию страхования НСА. Заинтересованность в получении снимков из космоса в ходе конференции проявил руководитель крупного агрохолдинга. Представитель РСХБ-страхование, в котором застрахованы поля хозяйства в Ростовской области, подтвердил, что при необходимости они предоставят информацию в течение дня. В ходе дискуссии выявилась еще одна проблема: поля хозяйства расположены в разных субъектах, в том числе, в Краснодарском крае и Карачаево-Черкессии, а эти регионы отказались от субсидии, в результате посевные площади оказались не застрахованы.

В качестве примера системы в действии были приведены данные космического мониторинга, проведенного специалистами НСА в Ростовской области и Краснодарском крае. Корней Биждов заострил внимание аграриев на том, что из-за резкого повышения до плюсовых значений дневных температур в начале февраля, сопровождавшихся осадками, высота снежного покрова снизилась до критических значений, местами образовалась ледяная корка. При этом в период с 6 по 8 февраля температура по ночам опускалась до минусовых значений, и это практически при отсутствии снега. Такая ситуация отмечалась не только на западе, но и в отдельных районах центральной части Ростовской области. Поэтому аграриям этих регионов следует обратить внимание на состояние озимых по выходу из-под снега и провести соответствующие технологические мероприятия.

«Аграрии, застраховавшие урожай, при убытках могут рассчитывать на страховые выплаты, - сообщил Корней Биждов, подчеркнув при этом, что актуальная на сегодня задача страховщиков – предложить новые страховые программы, которые бы соответствовали потребностям конкретных сельхозпроизводителей. Вместе с предполагаемыми изменениями в законодательстве это будет способствовать охвату страхованием посевов, а значит, и финансовой защите сельхозпроизводителей. «Однако без изменения системы субсидирования эти усилия окажутся незначительными, и максимального охвата страхованием посевов не будет», - подчеркнул Корней Биждов.

Источник: Пресс-служба Национального союза агростраховщиков