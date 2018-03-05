Прованс и Краснодарский край объединят усилия в развитии агротуризма

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В Конгресс-Холле Абрау-Дюрсо (Новороссийск), 2 марта 2018, состоялась конференция по вопросам реализации «Концепции развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае на 2017-2020 годы.

Участие в конференции приняли Ассоциация аграрного туризма, Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, представители органов местного самоуправления муниципальных образований региона, некоммерческих организаций, общественных инициатив, владельцы объектов сельского (аграрного) туризма, «Ресурсный центр развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае», «Научно-производственный центр». Один из приглашенных экспертов – Жан-Франсуа Буассон, генеральный директор инжиниринговой компании Arteres.

Основная цель конференции – завязка дружеских, партнерских отношений и обмен опытом с гостями.

- Нам, конечно, очень интересно познакомиться с опытом развития аграрного туризма во Франции, - рассказала Юлия Пархоменко, председатель Ассоциации аграрного туризма, - когда мы обсуждали цели и задачи создания Ассоциации, то решили для себя, что ее деятельность и проводимые мероприятия будут направлены на развитие отрасли и бизнеса, а не только на презентацию хозяйств и их брендинг, хотя и это направление является неотъемлемой частью работы Ассоциации. К примеру, в 2017 году Ассоциацией были разработаны туристические маршруты, продолжительность которых составляет от одного до 5 дней. В эти туры включены предприятия, занимающиеся производством вина, сыра, выращиванием овощей и другими видами деятельности, которые относятся к сельскому хозяйству.



Спектр объектов аграрного туризма Краснодарского края на сегодняшний день очень широкий: виноградники и чайные плантации, пасеки, конные прогулки, рыбалка, отдых в горах и так далее.

- Такой спектр, как виноделие, представлен очень широко и ярко, ведь в нашем крае делали вино еще во времена Боспорского царства, - прокомментировал Георгий Груша, Начальник отдела Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, - в 2017 году начал действовать винный маршрут «Янтарная лоза», представленный на общефедеральных туристических порталах, на сайте Министерства курортов края, также регион принял участие в проекте «Гастрономическая карта России». Более того, «Агентство стратегических инициатив» признало опыт края в развитии агротуризма лучшим в России.

Важно создать не только красивый турпродукт, но и найти правильные пути его продвижения. Эксперт Жан-Франсуа Буассон поделился опытом развития аграрного туризма на юге Франции и рассказал, что можно сделать для повторения успеха Прованса на территории Краснодарского края.

- Прованс, как туристический объект, работает круглогодично и использует мировые тенденции в развитии сельского туризма. Нельзя отделять туризм от сельского хозяйства. Фермерские хозяйства во Франции по большей части – это дело семейное, в которое вовлечены родители и дети, мужья и жены.

Как отметил господин Буассон, одна из важных тенденций на сегодняшний день – сокращение цепочки передачи продукта сельского хозяйства от производителя к покупателю. Что касается окружающей среды, то необходимо поддерживать красоту ландшафта, визуально улучшать деревни и фермы. Если посмотреть на мировой опыт, то мы можем увидеть четко прописанный сценарий увеличения эффективности и прибыли сельского хозяйства. Например, нужно стремиться производить товары с наибольшей добавочной стоимостью.

- Если вы производите молоко, то делайте из него сыр, если фрукты – делайте из них варенье, а из мяса можно производить паштет. Так делают все фермерские хозяйства Франции, по выходным они открывают свои магазины и приглашают туда туристов, чтобы они могли приобрести товары местного производства.

Эксперт обратил внимание на важность технического оснащение объектов сельского туризма, например, для современного туриста необходим доступ к wi-fi. Также для успешного развития необходимо привлекать иностранных экспертов, ездить заграницу, а также налаживать коммуникацию между хозяйствами.

Начальник отдела курортов и туризма МО г. Новороссийск Игорь Куликов отметил, что подобная практика активно используется на территории «Центра винного туризма Абрау-Дюрсо», здесь пользуются популярностью не только экскурсии по винным погребам завода «Абрау-Дюрсо», но и локальные продукты, Гастрономическая школа «Абрау-Дюрсо», а также объекты активного отдыха: пешие маршруты, конный клуб, парусная школа Abrau Sailing.

В конце встречи было подписано соглашение о сотрудничестве Ассоциации аграрного туризма, французской инжиниринговой компании Arteres, «Ресурсного центра развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» и Научно-производственного центра «Технологии управления территориальным развитием», которое даст Краснодарскому краю новые пути и возможности развития сельского туризма.

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''