На Балтийском флоте проходит сбор подразделений войсковой ПВО

/В России/

На Балтийском флоте проходит полевой выход подразделений войсковой противовоздушной обороны армейского корпуса флота. В нём участвуют более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники.

Практические занятия в ходе полевого выхода проходят на нескольких полигонах в Калининградской области. Во время занятий по боевой подготовке в течение месяца зенитчики отработают вопросы прикрытия войск и важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника.

Полевой выход завершится рядом зачетных тактических и тактико-специальных учений с боевой стрельбой и практическими пусками ракет. Расчетам переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", "Верба", "Стрела-10", ЗСУ "Шилка", ЗПРК "Тунгуска" предстоит решать задачи по уничтожению различных воздушных целей. В том числе - имитирующих низколетящие штурмовики, ударные вертолёты и беспилотники условного противника.

В ходе учений также будут отработаны вопросы, связанные с совершением маршей в назначенные районы, развертыванием, межвидовым взаимодействием и прикрытием войск при ведении ими обороны и наступления. Также будут отработаны вопросы уничтожения воздушного противника при активном воздействии на систему ПВО средств радиоэлектронного подавления и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту