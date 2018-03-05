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Подведены итоги работы мобильных групп ЮТУ по выявлению «санкционной» продукции

В 2017 году мобильными группами совместно с органами прокуратуры, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, в целях недопущения оборота на российской территории товаров, запрещенных к ввозу («санкционных» товаров), проведено 179 проверочных мероприятий. По результатам данных проверочных мероприятий выявлено 19,88 тонн «санкционной» продукции, а также продукции, безопасность которой для потребителя не подтверждена. Возбуждено 78 дел об административных правонарушениях (в 2016 году – 18 дел об АП), назначены штрафы в размере 3,1 млн руб. (в 2016 году – 774 тыс. руб.).

Мобильной группой Астраханской таможни в МАПП «Караозек» на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации за 2017 год проверено 1 593 транспортных средства (2016 год – 2 142), перевозивших 22 846 тонн груза (2016 год – 35 131).

Из них задержано 221 транспортное средство (2016 год – 87).

Общий вес задержанных товаров составил 2 201,89 тонны (2016 год – 997,73), в том числе:

783,92 тонны, возможно товары изъятия, возвращены в Республику Казахстан в связи с отсутствием документов, подтверждающих декларирование по ставкам ЕАЭС;

4,17 тонны, «санкционные» товары (лук, салат, капуста, груши, яблоки, томаты, перец) страны происхождения Турецкая Республика, Республика Польша и Чешская Республика, изъяты и уничтожены Россельхознадзором;

798,82 тонны товаров возвращены в Республику Казахстан (товары не соответствующие требованиям для ввоза в РФ и безопасности для потребителя);

614,98 тонны товаров возвращены в Республику Казахстан в связи с нарушением маркировки и отсутствием у перевозчиков товаросопроводительных документов.

Справка. С момента введения в действие Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2014 года № 560 «О применении специальных экономических мер в целях безопасности Российской Федерации» Южным таможенным управлением на постоянной основе проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на недопущение фактов ввоза и реализации на территории РФ товаров отдельной категории. Проводятся данные мероприятия на этапе таможенного контроля на таможенных постах, на этапе таможенного контроля после выпуска товаров во взаимодействии с правоохранительным блоком таможенных органов, а также в рамках функционирования мобильных групп.

Мобильные группы созданы во всех таможнях Южного таможенного управления. В их состав включены должностные лица отделов таможенного контроля после выпуска товаров, товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений, таможенных постов и правоохранительных подразделений таможен. Мобильные группы взаимодействуют с территориальными управлениями Россельхознадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры, Пограничными управлениями ФСБ России, Ространснадзором и подразделениями МВД России.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления

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Категория: Новости / В России

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