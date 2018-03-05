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В Воздушно-десантных войсках стартовал первый конкурс красоты

В финалистки конкурса вышли офицеры и сержанты женского пола, проходящие службу на различных должностях в подразделениях разведки связи, военного оркестра и медицинского обеспечения ВДВ.

В течении трех дней участницы конкурса будут состязаться в семи номинациях: «женский интеллект» «кулинарный поединок», «кутюрье», «творческий порыв», «сила оружия», «королева бала» и «очарование ВДВ».

Торжественная церемония награждения состоится 6 марта в клубе РВВДКУ им. В.Ф.Маргелова. Диплом, ленту и корону победительнице конкурса «Краса ВДВ» вручит Командующий ВДВ генерал – полковник Андрей Сердюков.

Завершится конкурс большим офицерским балом и праздничным концертом в честь всех представительниц женского пола, избравших своею судьбой нелегкий путь служения Отечеству в Воздушно-десантных войсках. 

Источник: Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск

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Категория: Новости / В России

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