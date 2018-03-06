Командующий войсками ЮВО оценил готовность Новороссийской военно-морской базы

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В ходе рабочей поездки в Краснодарский край командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников оценил готовность воинских частей Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) и объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированные в Анапском гарнизоне, к предстоящей в апреле с.г. контрольной проверке за зимний период обучения войск.

Командование воинских частей доложило о выполнении плановых мероприятий боевой подготовки. Генерал-полковник А.Дворников лично проверил организацию занятий на противодиверсионных кораблях типа «Граченок» и катерах «Раптор» НВМБ в береговой зоне Черного моря.

Особое внимание командующий обратил на выполнение задач обеспечения безопасности военных объектов в воинских частях, в том числе подготовку подразделений оперативного реагирования.

В рамках рабочей поездки генерал-полковник А.Дворников также оценит готовность к контрольной проверке соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Крыма.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа