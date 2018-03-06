Ученые составили список самых опасных экологических «пришельцев» в России

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Ученые составили список самых опасных животных и растений, которые поселились на территории России. В нем почти 1,5 тысячи видов: от канадских бобров и енотовидных собак до рачков, которые извели крымских устриц, а также цианобактерий, которые могут отравить человека. Экологических «пришельцев» осознанно и неосознанно завозит человек, рассказал в эфире радио Sputnik директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Владимир Кревер.

«С балластными водами заносятся морские организмы, которые здесь никогда не жили. Это неосознанный занос. Неосознанно завозят большое количество сельскохозяйственных вредителей вместе с сельскохозяйственной продукцией, которая идет в Россию. Были и осознанные заносы, когда в России шли эксперименты по обогащению нашей фауны чужеродными видами. Тогда завезли ондатру, американскую норку, канадского бобра. В природе, как в любом тонко настроенном организме, все сбалансировано, большое количество противовесов, взаимных ограничений. Когда человек осознанно или неосознанно в эту систему что-то привносит, это как в часовой механизм засунуть иголку. Все начинает ломаться, останавливается, разбалансируется», – считает эксперт.

Русская зима – барьер для многих опасных видов, успокоил в эфире радио Sputnik специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов.

«На фоне климатических изменений по всему земному шару меняется среда обитания. Возникает явление - миграция видов. К примеру, появляются необычные сообщения, что заметили акулу у берегов нашего Приморского края. Меняется не только температура, которая повышается, меняется влажность, условия проживания различных видов. Это приводит к тому, что часть животных или растений находятся в угнетенном состоянии, их место занимают другие виды. Миграции видов иногда приводят к экологическим катастрофам. В Черном море такое произошло в связи с поселением гребневика с Дальнего Востока. Наш мороз, русская зима – барьер для проникновения многих видов насекомых, пресмыкающихся, которые не переносят таких холодов. В тропической зоне огромное количество насекомых, змей, ядовитых животных. У нас животные более менее безобидные. Когда зимние температуры становятся положительными, барьер снимается, многие виды могут прижиться и представлять опасность», – считает эколог.