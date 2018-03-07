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По факту крушения транспортного самолета Ан-26 возбуждено уголовное дело

Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

Самолет выполнял плановый полет на территории Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным в 500 метрах от аэропорта Хмеймим транспортный самолет Ан-26 столкнулся с землей.

Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Источник: Официальный представитель СК России С.Петренко

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Категория: Новости / В России

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