/В России/

В морском порту Новороссийск предотвращено поступление в Российскую Федерацию партии зараженного перца в количестве 37,752 тонны, прибывшего из Израиля морским транспортом.

В результате проведения досмотра данной подкарантинной продукции госинспекторами отдела карантинного фитосанитарного контроля на Госгранице РФ Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея были выявлены живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentallis Perg). Наличие карантинного вредителя в перце подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

В очередной раз обращаем внимание участников ВЭД, что при закупках и дальнейших поставках в РФ необходимо обращать внимание на фитосанитарное состояние подкарантинной продукции в соответствии с фитосанитарными требованиями РФ.