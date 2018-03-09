Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»

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В закон о воинской обязанности и военной службе внесены изменения, направленные на повышение качества комплектования личным составом Вооружённых Сил России.

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 февраля 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года.

Федеральный закон направлен на повышение качества комплектования личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов за счет обеспечения соответствия граждан требованиям к профессиональной психологической пригодности.

Федеральным законом предусматривается проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан при постановке на воинский учет, направлении для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные организации, призыве на военную службу, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, заключении с Минобороны России договоров об обучении, предусмотренных статьями 20, 201 и 20 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», а также проведение мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан и иностранных граждан при поступлении на военную службу по контракту.

Источник: http://kremlin.ru/acts/news/57016