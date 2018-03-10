Сельхозпроизводители могут застраховать не только урожай, но и свои затраты на него

/В России/

Причем, каждую из «опций» можно выбрать отдельно. А так как затраты по выращиванию сельскохозяйственных культур намного ниже стоимости будущего урожая, то и цена самой страховки намного ниже классических продуктов страхования.

РСХБ-Страхование разработал принципиально новый страховой продукт, главная отличительная особенность которого – страхование реальных затрат сельхозтоваропроизводителя, а не будущего урожая. По программе «Страхование материальных затрат» расходы на выращивание культур определяются по технологической карте предприятия, также представляется возможность разделить их на определенных этапах вегетации культуры. Например, отдельно застраховать затраты по выращиванию в зимний период и дополнить в дальнейшем затраты, понесенные весенне-летний период. Страховое покрытие по новому продукту может включать как ограниченный набор рисков, так и все риски, влияющие на гибель посевов. При этом жесткие критерии страховых событий практически отсутствуют, а гибель посевов может определяться согласно методике Министерства сельского хозяйства РФ или индивидуально согласованной с агрономической службой клиента. Дополнительным плюсом продукта является возможность использования систем спутникового мониторинга для определения величины ущерба.

«Актуальная на сегодня задача для страховщиков – предложить новые страховые программы, которые бы соответствовали потребностям конкретных сельхозпроизводителей, - говорит президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, подчеркнув при этом, что разработанный РСХБ-Страхование новый страховой продукт наверняка будет востребован.

«В условиях ограниченности финансовых ресурсов у ряда страхователей этот продукт имеет все шансы привлечь внимание сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как имеет гибкую основу определения площади гибели, и не базируется на понятии «поле». Важный момент: урегулирование убытка возможно не только при непосредственном присутствии эксперта на поле, но и с применением технологий дистанционного зондирования», - отмечает генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Источник: Пресс-служба Национального союза агростраховщиков