В колонии-поселении №12 УФСИН России по Краснодарскому краю завершился курс обучения осужденных основам малого предпринимательства

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Завершающим этапом трехмесячных курсов обучения осужденных КП-12 основам малого предпринимательства и компьютерной грамотности, проводимых при поддержке Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», стало проведение конкурса на лучший бизнес-проект. Этот своеобразный экзамен на готовность открыть собственное дело после освобождения сдали 14 осужденных.

Всего полный курс обучения прошел 21 осужденный, прослушав лекции и сдав зачеты по основам экономики, налогообложению, праву, психологии, маркетингу и рекламному делу. Полученные знания наверняка пригодятся при обустройстве после выхода на свободу.

Участвовавшие итоговом конкурсе бизнес-проекты отличались по масштабу и области своей реализации: от розничной торговли овощами до создания сервиса по тюнингу автомобилей, организации звукозаписывающей студии и открытия чайного бутика.

Реализуемый в Усть-Лабинском районе Краснодарского края проект по содействию в ресоциализации и адаптации осужденных через обучение предпринимательству и компьютерной грамотности продолжается. Для обучения набираются новые группы осужденных, недавно освободившихся из мест лишения свободы граждан, а также жителей района, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю