Россия высылает 23 британских дипломата и прекращает деятельность Британского Совета в РФ

/В России/

Министерством иностранных дел РФ принято решение об ответных мерах на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля. Россия объявляет персонами нон-грата 23 британских дипломата и высылает их с территории страны. Официальное заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Дипломатические сотрудники Посольства Великобритании в Москве должны покинуть Россию в течение недели.

Кроме того, было принято решение об отзыве согласия РФ на работу Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность Британского Совета в России в связи с неурегулированностью его статуса.

Российская Федерация предупредила Великобританию, что в случае дальнейших действий недружественного характера она оставляет за собой право принятия дополнительных ответных мер.

Источник: https://inforeactor.ru/140202-rossiya-vysylaet-23-britanskikh-diplomata-i-prekrashaet-deyatelnost-britanskogo-soveta-v-rf?from=push&utm_source=push